Aprendiz de jóquei gaúcho morre após acidente no Hipódromo da Gávea

Joaquim era considerado uma promessa nas corridas. Sylvio Rondinelli / Jockey Club Brasileiro

O aprendiz de jóquei Joaquim Pavoski Dapper, de 16 anos, morreu nesta quarta-feira (17) após complicações de um acidente ocorrido na reta final do nono páreo, no dia 9 de dezembro, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Desde o acidente, o jovem, natural de Faxinalzinho, estava internado em estado grave.

Segundo nota divulgada pelo Jockey Club Brasileiro, Joaquim teve morte cerebral clinicamente decretada na quarta-feira. Um exame complementar comprobatório, necessário para a emissão do atestado de óbito, deverá ser realizado nesta quinta-feira (18).

Promessa do turfe

Joaquim era considerado uma promessa nas corridas. Ele estreou com vitória na Gávea em 8 de setembro deste ano e, desde cedo, demonstrava paixão pelos cavalos. Começou a se dedicar às corridas aos 12 anos, participando das retas, e alcançou sua estreia oficial como aprendiz aos 16.

Filho da vereadora Jucélia Salete Pavoski Dapper e do secretário de Comércio e Turismo de Faxinalzinho, Ivonei Dapper, Joaquim conquistava admiradores pelo talento e determinação.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Faxinalzinho manifestou profundo pesar pelo falecimento do jovem.

"Neste momento de dor e consternação, a Administração Municipal expressa suas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com Joaquim, rogando a Deus que conforte seus corações e conceda forças para enfrentar esta irreparável perda".

Até o momento, não há informações sobre local e horário do velório.