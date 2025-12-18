Esportes

Natural de Faxinalzinho
Notícia

Aprendiz de jóquei gaúcho morre após acidente no Hipódromo da Gávea

Joaquim Pavoski Dapper, de 16 anos, sofreu uma queda na reta final do nono páreo no dia 9 de dezembro, e teve morte cerebral decretada nesta quarta-feira

Caroline Dolina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS