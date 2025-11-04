Ypiranga não fez contato com Jean Pyerre para renovação de contrato

Meia atuou em 30 jogos pelo Canarinho. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O vínculo entre o Ypiranga e meio-campista Jean Pyerre chegou ao fim no dia 31 de outubro, sem qualquer movimentação por parte do clube para discutir uma possível renovação. A informação foi confirmada pelo agente do jogador, Douglas Gonçalves.

Segundo o empresário, o atleta segue aguardando um posicionamento oficial do Ypiranga, mas, com o fim do contrato, Jean Pyerre está livre no mercado.

— Nós não fomos procurados por nenhuma pessoa do clube, nem pelo presidente, nem pelo diretor para tratar de alguma renovação. Não chegou para nós nenhum contato do clube para que a gente pudesse dar uma resposta, ou sim ou não. Por questão contratual, ele não tem mais vínculo com o Ypiranga — disse o agente do jogador.

Jean Pyerre chegou ao Canarinho em agosto de 2024, inicialmente por empréstimo do Ituano. Em dezembro, rescindiu com o clube paulista e assinou contrato definitivo com o Ypiranga até o fim desta temporada.