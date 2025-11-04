Ypiranga define data de início da pré-temporada para 2026

O Ypiranga já tem data marcada para o pontapé inicial da temporada 2026. A reapresentação do elenco será no dia 1º de dezembro, quando o clube dará início aos trabalhos de pré-temporada.
A expectativa é reunir 28 jogadores até o dia da reapresentação, com um grupo que mescla remanescentes da última temporada e novos reforços. Até o momento, o Canarinho anunciou sete jogadores, sendo quatro renovações e três contratações.
Em 2026, o time de Erechim vai disputar o Campeonato Gaúcho, a Copa do Brasil e a Série C do Brasileirão.