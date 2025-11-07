Última rodada define futuro do Gaúcho na Copa FGF

Elenco segue a preparação para o confronto decisivo. Reprodução, Instagram SC Gaúcho

O Gaúcho entra em campo neste domingo (9), às 15h, na Arena Be8, para enfrentar o Juventude pela última rodada da fase classificatória da Copa FGF — Troféu Ruy Carlos Ostermann. A partida é decisiva para o Alviverde, que ainda sonha com uma vaga direta nas semifinais do torneio.

A rodada final define os confrontos das quartas de final e os dois clubes que avançam diretamente às semifinais. O Pelotas lidera a competição com 13 pontos e já garantiu uma das vagas à penúltima fase. O Brasil de Pelotas aparece em segundo, com 12 pontos, seguido por Esportivo e Gaúcho, ambos com 11. O Alviazul leva vantagem sobre o Alviverde no saldo de gols.

Para conquistar a classificação direta, o Gaúcho precisa vencer o Juventude e torcer por um empate entre Esportivo e Brasil de Pelotas, que se enfrentam na Montanha dos Vinhedos.

Missão difícil

Para conquistar a vaga direta, o Gaúcho terá uma missão difícil. Isso porque, no momento, o Juventude está fora da zona de classificação às quartas de final e, para avançar, precisa de uma vitória.

No momento, a equipe de Caxias do Sul está na sétima colocação com cinco pontos, um atrás do Inter, que já disputou a última rodada e aguarda a definição dos resultados.



