Esportes

Planejamento
Notícia

Técnico do Ypiranga detalha montagem do elenco para 2026: “Queremos um time intenso e equilibrado”

Com mescla de juventude e experiência, Canarinho busca superar concorrência no mercado e formar grupo competitivo para a próxima temporada

Caroline Dolina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS