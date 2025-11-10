Técnico do Ypiranga detalha montagem do elenco para 2026: “Queremos um time intenso e equilibrado”

Pré-temporada do Ypiranga vai iniciar no dia 1º de dezembro. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

Com o planejamento em andamento há algumas semanas, o Ypiranga já definiu os primeiros passos para a temporada 2026. A reapresentação do grupo está marcada para o dia 1º de dezembro, quando começa a pré-temporada. Segundo o técnico Raul Cabral, o clube trabalha para ter o elenco completo já no início das atividades.

Desafios do mercado e perfil dos reforços

A montagem do elenco tem sido feita com cautela, levando em conta o perfil desejado e as limitações financeiras. O clube busca atletas que se encaixem nas necessidades táticas e físicas da equipe, mas que também estejam dentro do orçamento.

— O maior desafio na montagem de elenco é a questão da capacidade financeira e a concorrência com as demais equipes. O mercado está bem inflacionado, principalmente pelas equipes do Eixo Rio-São Paulo, o que gera uma concorrência até desleal em algumas funções — explicou o técnico.

O perfil traçado para o grupo de 2026 aposta em uma mescla entre juventude e experiência, com foco em intensidade física e capacidade técnica. A ideia é formar uma equipe que consiga manter alto nível de desempenho tanto na marcação quanto na construção de jogadas.

— A gente quer um grupo que fisicamente seja forte, para ter uma equipe intensa. Sem bola e com bola, que tenha boa capacidade de construção. As peças que estamos contratando têm boa qualidade e experiência. A ideia é mesclar isso com juventude — detalhou Cabral.

Pré-temporada e metas para o primeiro semestre

Além das contratações, o clube já iniciou o contato com os atletas que permanecerão no elenco. Eles estão recebendo orientações para chegarem em boas condições à pré-temporada, que terá cerca de 40 dias de duração.

— Estamos passando orientações para eles, tanto no aspecto físico quanto no aspecto nutricional, para que possam se apresentar numa boa condição. Queremos iniciar com intensidade forte nos treinamentos para estar bem preparado para o início da competição — disse o técnico.

O principal objetivo do Ypiranga no primeiro semestre é fazer uma boa campanha no Campeonato Gaúcho. A meta é avançar à fase de mata-mata e buscar vaga na Copa do Brasil de 2027.