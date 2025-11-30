Promessa da base do Inter é o novo reforço do Ypiranga para o Gauchão

O Ypiranga confirmou a contratação do meia Estêvão, de 23 anos, para reforçar o elenco na disputa do Campeonato Gaúcho. O jogador chega ao Colosso da Lagoa com a missão de dar mais qualidade ao setor de criação do time de Raul Cabral.
Revelado pelas categorias de base do Inter, Estêvão integrou o time principal do Colorado em 2022 e 2023. Depois, foi emprestado para Vila Nova, Guarani, Inter de Limeira e São José, seu último clube.
O meia é o 20º reforço confirmado pelo Canarinho para 2026. A pré-temporada do clube começa nesta segunda-feira (1º), visando ao Gauchão.
Elenco confirmado até o momento
- Goleiros: Zé Carlos, Eduardo Araújo
- Zagueiros: Walce, Willian Gomes, Reinaldo Dutra
- Laterais-direito: Cleiton, Danielzinho
- Laterais-esquerdo: Juninho, Dudu Dall Agnol
- Meio-campistas: Marlone, Lucas Ramos, Estêvão
- Volantes: Igor Silva, Gabriel Terra
- Atacantes: Renan Gorne, Felipe Ferreira, Gustavo Simões, Marcelinho, Pedro Lucas, Fogaça