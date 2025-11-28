Pré-temporada do Ypiranga começa segunda-feira: veja quem já foi contratado

Técnico Raul Cabral seguirá no comando do Canarinho. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

Faltando três dias para o início da pré-temporada, o Ypiranga já anunciou a contratação de 18 jogadores para 2026. As atividades começam na segunda-feira (1º), cerca de 40 dias antes da estreia no Gauchão, marcada para 10 ou 11 de janeiro, contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi.

A diretoria trabalha para fechar um grupo entre 28 e 30 atletas, mas a lista divulgada até agora não inclui nomes que já tiveram renovação confirmada anteriormente, como o goleiro Arthur Pigatto, o zagueiro Eduardo Grechi, o meia João Branco e os atacantes Gabryel Martins, Válber Júnior e Maxuel.

Elenco anunciado até o momento:

Goleiro: Zé Carlos;

Zé Carlos; Zagueiros: Walce, Willian Gomes e Reinaldo Dutra;

Walce, Willian Gomes e Reinaldo Dutra; Laterais-direito: Cleiton, Danielzinho;

Cleiton, Danielzinho; Laterais-esquerdo: Juninho e Dudu Dall Agnol;

Juninho e Dudu Dall Agnol; Meio-campista: Marlone e Lucas Ramos;

Marlone e Lucas Ramos; Volantes: Igor Silva e Gabriel Terra.

Igor Silva e Gabriel Terra. Atacantes: Renan Gorne, Felipe Ferreira, Gustavo Simões, Marcelinho, Pedro Lucas e Fogaça.

Segundo o técnico Raul Cabral, o perfil traçado para o grupo de 2026 é uma mescla de juventude e experiência, com foco na intensidade física e na capacidade técnica. O principal objetivo é manter um alto nível de desempenho tanto na marcação quanto na construção das jogadas.

Foco no Gauchão

A prioridade do Canarinho no primeiro semestre será realizar uma boa campanha no Campeonato Gaúcho. A meta é avançar à fase de mata-mata e garantir uma vaga na Copa do Brasil de 2027.

O Ypiranga está no Grupo B da competição, ao lado de Grêmio, Caxias, Novo Hamburgo, Monsoon e Inter-SM. Na primeira fase, enfrentará os adversários do Grupo A: Inter, Juventude, Avenida, São José, Guarany e São Luiz.

Os quatro primeiros de cada chave avançam ao mata-mata, enquanto os dois últimos disputam um quadrangular do rebaixamento.

Nas quartas de final, em jogo único, o primeiro do Grupo A enfrentará o quarto do Grupo B, e assim sucessivamente. Os quatro eliminados desta fase disputarão a Taça Farroupilha, que também dá vaga à Copa do Brasil.

Os mandos de campo serão definidos conforme a pontuação da primeira fase. Já as semifinais e a final serão disputadas em jogos de ida e volta.

Tabela do Ypiranga