Pilotos de Passo Fundo e Erechim conquistam prêmio nacional Capacete de Ouro, o “Oscar do automobilismo”

Melhores pilotos do país foram reconhecidos na premiação. Revista Racing, Divulgação

Três nomes do automobilismo gaúcho brilharam na 29ª edição do Capacete de Ouro, considerada a maior premiação do esporte a motor no Brasil. A cerimônia, promovida pela revista Racing, aconteceu nesta terça-feira (4), em Brasília, e premiou os melhores pilotos do país em 17 categorias.

Na Fórmula 4 Brasil, o passo-fundense Heitor Dall’Agnol foi o grande vencedor. Aos 17 anos, ele vive uma temporada de destaque e atualmente lidera o campeonato nacional da categoria. Faltando apenas duas etapas para o encerramento da competição, Heitor está muito próximo de confirmar o título. A próxima prova será disputada no dia 30, em Brasília.

Já na categoria Rally, os irmãos Juliano e Rafael Sartori, de Erechim, foram os premiados após conquistarem o título do Campeonato Brasileiro de Rally. A dupla, que tem se consolidado como referência na modalidade, também lidera a categoria Rally 2 no Campeonato Gaúcho.

O Capacete de Ouro é considerado o “Oscar do automobilismo” e já consagrou grandes nomes da história do esporte no Brasil. Nesta terça, destaques como Gabriel Bortoleto, Rubens Barrichello e Nelson Piquet Jr. também foram premiados.

Confira a lista dos vencedores da 29ª edição do Capacete de Ouro

Fórmula 1: Gabriel Bortoleto

Top: Eduardo Barrichello

Internacional: Rafael Câmara

Stock Car Pro Series: Felipe Fraga

Stock Light: Felipe Bartz

Turismo Nacional: Alexandre Bastos

Fórmula 4 Brasil: Heitor Dall Agnol

TCR: Nelsinho Piquet

Copa Truck: Felipe Giaffone

NASCAR Brasil: Rubens Barrichello

Copa HB20: André Bragantini Jr.

Nacional: Marçal Muller

Rally: Juliano Sartori / Rafael Sartori

Off Road: Lucas Moraes

Mitsubishi Cup: Bruno Van Enk / Eduardo Costa

Kart Revelação: Nicolas Guth

Kart: Olin Galli