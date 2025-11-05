Pilotos de Passo Fundo e Erechim conquistam prêmio nacional Capacete de Ouro, o “Oscar do automobilismo”

Três nomes do automobilismo gaúcho brilharam na 29ª edição do Capacete de Ouro, considerada a maior premiação do esporte a motor no Brasil. A cerimônia, promovida pela revista Racing, aconteceu nesta terça-feira (4), em Brasília, e premiou os melhores pilotos do país em 17 categorias.
Na Fórmula 4 Brasil, o passo-fundense Heitor Dall’Agnol foi o grande vencedor. Aos 17 anos, ele vive uma temporada de destaque e atualmente lidera o campeonato nacional da categoria. Faltando apenas duas etapas para o encerramento da competição, Heitor está muito próximo de confirmar o título. A próxima prova será disputada no dia 30, em Brasília.
Já na categoria Rally, os irmãos Juliano e Rafael Sartori, de Erechim, foram os premiados após conquistarem o título do Campeonato Brasileiro de Rally. A dupla, que tem se consolidado como referência na modalidade, também lidera a categoria Rally 2 no Campeonato Gaúcho.
O Capacete de Ouro é considerado o “Oscar do automobilismo” e já consagrou grandes nomes da história do esporte no Brasil. Nesta terça, destaques como Gabriel Bortoleto, Rubens Barrichello e Nelson Piquet Jr. também foram premiados.
Confira a lista dos vencedores da 29ª edição do Capacete de Ouro
- Fórmula 1: Gabriel Bortoleto
- Top: Eduardo Barrichello
- Internacional: Rafael Câmara
- Stock Car Pro Series: Felipe Fraga
- Stock Light: Felipe Bartz
- Turismo Nacional: Alexandre Bastos
- Fórmula 4 Brasil: Heitor Dall Agnol
- TCR: Nelsinho Piquet
- Copa Truck: Felipe Giaffone
- NASCAR Brasil: Rubens Barrichello
- Copa HB20: André Bragantini Jr.
- Nacional: Marçal Muller
- Rally: Juliano Sartori / Rafael Sartori
- Off Road: Lucas Moraes
- Mitsubishi Cup: Bruno Van Enk / Eduardo Costa
- Kart Revelação: Nicolas Guth
- Kart: Olin Galli