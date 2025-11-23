Esportes

Promessa
Notícia

Piloto de Passo Fundo lidera a F4 Brasil e mira temporada na Europa em 2026

Aos 16 anos, Heitor Dall’Agnol Farias tem 197 pontos na classificação geral dos pilotos e mantém vantagem confortável na reta final do campeonato

Tatiana Tramontina

