O dia em que o clássico entre Ypiranga e Gaúcho terminou com 21 expulsões

Jogo ficou conhecido como a "Batalha do Colosso". Walmor Vanz / Arquivo Pessoal

O clássico entre Ypiranga e Gaúcho, disputado no dia 11 de novembro de 1973, pela Copa Governador do Estado, é lembrado como um dos episódios mais marcantes do interior do futebol gaúcho. Conhecido como a Batalha do Colosso, o jogo terminou com 21 expulsões, sendo 11 do Ypiranga e 10 do Gaúcho, após briga generalizada no gramado do Colosso da Lagoa, em Erechim.

A briga começou após um desentendimento entre o goleiro Valdir, do Canarinho, e o zagueiro Daison Pontes, do Gaúcho. O árbitro Hedo Porto Alegre chegou a abandonar o campo, mas retornou e aplicou a punição coletiva. O único jogador que permaneceu em campo foi Mosquito, do Gaúcho, que não se envolveu na confusão.

Daison Pontes iniciou a confusão no clássico que terminou em 21 expulsões. Walmor Vanz / Arquivo Pessoal

— Tudo começou em um escanteio à favor do Gaúcho. O zagueiro Daison Pontes empurrou o goleiro Valdir e ele resolveu revidar e deu um chute no defensor. Pelo que me recordo, o Cláudio, lateral do Ypiranga, fez o mesmo. O juiz acabou expulsando somente os dois jogadores do Ypiranga. O Valdir ficou revoltado, pegou a bandeirinha de escanteio e foi pra cima do Daison. Nesse momento teve uma confusão generalizada e terminou com 21 expulsões — relembrou o diretor do Ypiranga, Valmor Vanz, que estava no estádio neste dia.

Com todos os titulares suspensos, o Ypiranga teve que improvisar na sequência do campeonato. Na partida seguinte, contra o Juventude de Guaporé, o clube entrou em campo com reservas, juniores e até ex-jogadores, inscritos na hora, algo permitido pelas regras da época.

Mesmo com um time alternativo, o Canarinho venceu fora de casa, resultado que gerou uma carreata de comemoração pela cidade na volta da delegação.

Primeiro jogador a agredir um árbitro

Um ano depois, em 1974, Daison Pontes foi protagonista de outro episódio lamentável no futebol gaúcho. Durante uma partida contra o Inter de Santa Maria, ele agrediu o árbitro José Luis Barreto após a marcação do segundo pênalti contra o Gaúcho, alegando perseguição por parte da arbitragem.

Furioso, Daison partiu para cima do árbitro, desferindo socos e pontapés. O resultado da confusão foi uma suspensão de 18 meses. Ele cumpriu doze e, depois, recebeu uma redução da pena.

Segundo a Revista Placar, Daison Pontes foi um dos jogadores mais indisciplinados do futebol brasileiro, com 18 expulsões.

Escalações de Ypiranga x Gaúcho

Ypiranga: Valdir, Cuca, Mujica, Vilmar, Cláudio, Paulo Ferro, Odir, Tonho, Joãozinho, Ismael e Ariovaldo.

Gaúcho: Carlos Alberto, Gringo, João Pontes, Daison Pontes, Zé Augusto, Raul, Paraná, Mosquito, Luiz Freire, Bebeto e Serginho.