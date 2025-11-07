Meio-campista é mais um jogador a renovar contrato com o Ypiranga

O Ypiranga anunciou nesta quinta-feira (7) a renovação de contrato do meia Lucas Ramos, de 24 anos. O vínculo até 2026 foi confirmado pelo clube, garantindo a permanência do jogador para a próxima temporada.
O meia chegou ao Canarinho no início deste ano após passagem pelo futebol europeu, onde atuou pelo FK Auda, da Letônia. Com a camisa verde e amarela, Lucas Ramos disputou 22 partidas, sendo 11 pelo Campeonato Gaúcho e 11 pela Série C.
Até o momento, o Ypiranga anunciou nove atletas para 2026. A pré-temporada do time de Erechim começará no dia 1º de dezembro.
Elenco do Ypiranga para 2026
- Goleiro: Zé Carlos;
- Zagueiros: Walce, Willian Gomes e Reinaldo Dutra;
- Lateral-direito: Cleiton;
- Meio-campista: Marlone e Lucas Ramos;
- Volantes: Igor Silva e Gabriel Terra.