Marlone permanece no Ypiranga e reforça meio-campo para 2026

Marlone disputou 13 jogos pelo Canarinho. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga anunciou nesta segunda-feira (3) a renovação de contrato com o meia Marlone. Inicialmente previsto para se encerrar ao fim do Gauchão, o vínculo do jogador foi estendido até o término da próxima temporada.

Marlone chegou ao Canarinho em março deste ano, após passagem pela Chapecoense. Aos 33 anos, o meio-campista acumula experiência por grandes clubes do futebol brasileiro, como Vasco, Cruzeiro, Fluminense, Sport, Corinthians, Atlético-MG, Goiás, Vila Nova e Brusque.

Desde que desembarcou em Erechim, Marlone disputou 13 partidas pela equipe na Série C do Campeonato Brasileiro, somando 501 minutos em campo e um gol marcado.

Outra renovação

Além de Marlone, o Ypiranga também oficializou a renovação de contrato com o volante Gabriel Terra, que seguirá no clube até o final de 2026. Aos 28 anos, Terra chegou ao Canarinho em abril, vindo do São José, e rapidamente se firmou como uma das peças de confiança no meio-campo. Na atual temporada, o jogador disputou 24 partida e marcou dois gols.

Elenco do Ypiranga para 2026