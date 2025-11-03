Esportes

Baixa no elenco
Notícia

Jean Pyerre deixa o Ypiranga e encerra ciclo em Erechim após 30 jogos

Meia anunciou a saída do Canarinho nesta segunda-feira, em sua redes sociais

Caroline Dolina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS