Jean Pyerre deixa o Ypiranga e encerra ciclo em Erechim após 30 jogos

Jean Pyerre marcou um gol com a camisa verde e amarela. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

O meia Jean Pyerre não seguirá no Ypiranga em 2026. O próprio jogador anunciou sua saída em uma publicação no Instagram nesta segunda-feira (3), encerrando oficialmente sua passagem pelo clube de Erechim após pouco mais de um ano.

Jean Pyerre chegou ao Canarinho em agosto de 2024, inicialmente por empréstimo do Ituano. Em dezembro, rescindiu com o clube paulista e assinou contrato definitivo com o Ypiranga até o fim desta temporada. A despedida ocorre após o término do vínculo, que se encerrou no dia 31 de outubro.

Durante sua trajetória com a camisa verde e amarela, o meia disputou 30 partidas, marcou um gol e deu duas assistências. Atuando como camisa 10, Jean Pyerre foi titular em boa parte da campanha do clube na Série C e também participou da conquista do Troféu Farroupilha.

Em sua mensagem de despedida publicada nas redes sociais, Jean Pyerre agradeceu ao Ypiranga por ter resgatado sua carreira e destacou a importância do clube em sua trajetória.

