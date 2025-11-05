Goleiro renova com o Ypiranga e é o oitavo reforço confirmado para 2026

O Ypiranga confirmou nesta quarta-feira (5) a renovação de contrato com o goleiro Zé Carlos para a temporada de 2026. O jogador foi titular absoluto ao decorrer da Série C o Brasileirão, após a lesão de Edson, em maio.
O arqueiro, de 40 anos, chegou ao Canarinho nesta temporada e rapidamente se tornou um dos líderes do grupo. Desde que assumiu a titularidade, Zé Carlos disputou 11 partidas com a camisa verde e amarela.
Até o momento, o Ypiranga anunciou oito atletas para 2026. A pré-temporada do time de Erechim começará no dia 1º de dezembro.
Elenco do Ypiranga para 2026
- Goleiro: Zé Carlos;
- Zagueiros: Walce, Willian Gomes e Reinaldo Dutra;
- Lateral-direito: Cleiton;
- Meio-campista: Marlone;
- Volantes: Igor Silva e Gabriel Terra.