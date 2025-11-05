Goleiro renova com o Ypiranga e é o oitavo reforço confirmado para 2026

Zé Carlos disputou 11 jogos como titular em 2025. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga confirmou nesta quarta-feira (5) a renovação de contrato com o goleiro Zé Carlos para a temporada de 2026. O jogador foi titular absoluto ao decorrer da Série C o Brasileirão, após a lesão de Edson, em maio.

O arqueiro, de 40 anos, chegou ao Canarinho nesta temporada e rapidamente se tornou um dos líderes do grupo. Desde que assumiu a titularidade, Zé Carlos disputou 11 partidas com a camisa verde e amarela.

Até o momento, o Ypiranga anunciou oito atletas para 2026. A pré-temporada do time de Erechim começará no dia 1º de dezembro.

Elenco do Ypiranga para 2026