Gaúcho renova com técnico Fabiano Daitx e projeta evolução para 2026

O Gaúcho anunciou, nesta quarta-feira (26), a renovação do contrato do técnico Fabiano Daitx, que seguirá no comando da equipe até o fim da temporada de 2026. Em sua segunda passagem pelo Alviverde, o treinador levou o time à semifinal da Copa FGF neste ano, após garantir a segunda melhor campanha na fase de grupos, com 67% de aproveitamento.
Daitx também esteve à frente do Gaúcho em 2024, quando conquistou a terceira colocação na Copinha. Agora, a direção aposta na continuidade do projeto para alcançar objetivos ambiciosos, como o acesso à elite do futebol gaúcho e a vaga para a Série D do Brasileirão.
— A minha renovação passa por acreditar no projeto e confiar nas pessoas que lideram o clube. Estamos tendo uma ótima parceria nesse período em que trabalhamos juntos. Tenho certeza de que o Gaúcho, em breve, colherá os resultados dos investimentos que vem realizando em todos os setores — afirmou o treinador.
Nas duas passagens pelo Periquito, o técnico acumula 30 jogos, sendo 12 vitórias, dez empates e oito derrotas. O aproveitamento é de 51%.