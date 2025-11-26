Gaúcho renova com técnico Fabiano Daitx e projeta evolução para 2026

Técnico comandou o Alviverde em 30 jogos nas últimas duas temporadas. Luiz Carlos Medeiros / SC Gaúcho, Divulgação

O Gaúcho anunciou, nesta quarta-feira (26), a renovação do contrato do técnico Fabiano Daitx, que seguirá no comando da equipe até o fim da temporada de 2026. Em sua segunda passagem pelo Alviverde, o treinador levou o time à semifinal da Copa FGF neste ano, após garantir a segunda melhor campanha na fase de grupos, com 67% de aproveitamento.

Daitx também esteve à frente do Gaúcho em 2024, quando conquistou a terceira colocação na Copinha. Agora, a direção aposta na continuidade do projeto para alcançar objetivos ambiciosos, como o acesso à elite do futebol gaúcho e a vaga para a Série D do Brasileirão.

— A minha renovação passa por acreditar no projeto e confiar nas pessoas que lideram o clube. Estamos tendo uma ótima parceria nesse período em que trabalhamos juntos. Tenho certeza de que o Gaúcho, em breve, colherá os resultados dos investimentos que vem realizando em todos os setores — afirmou o treinador.