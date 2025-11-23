Esportes

Futebol
Notícia

Gaúcho perde nos pênaltis para o Brasil de Pelotas e está fora da Copa FGF

Após empate em 0 a 0 no tempo normal, time de Passo Fundo foi superado por 4 a 3 nas cobranças e se despediu da semifinal do torneio estadual

Kimberlly Kappenberg

