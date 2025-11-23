Gaúcho perde nos pênaltis para o Brasil de Pelotas e está fora da Copa FGF

O Gaúcho foi eliminado da Copa FGF neste domingo (23) ao perder para o Brasil de Pelotas nos pênaltis, na Arena Be8, pelo jogo de volta da semifinal. Com o resultado, a equipe de Passo Fundo encerra sua participação na competição.
No tempo normal, o confronto terminou em 0 a 0. O placar agregado do jogo de ida já estava em 1 a 1, o que significava que o alviverde precisava da vitória para evitar a decisão por pênaltis.
Contudo, em uma partida com poucas chances de gol para ambos os lados, o marcador não foi alterado nos 90 minutos regulamentares. Nas cobranças de pênalti, o Brasil venceu por 4 a 3, garantindo sua vaga na final do torneio. O Xavante enfrentará o Aimoré na disputa pelo título da Copa FGF.
Primeiro tempo truncado
A primeira etapa da partida teve poucas chances claras para ambos os lados, com um jogo bastante truncado no meio-campo. Apesar de atuar em casa, o Gaúcho não conseguiu impor seu ritmo, e foi o Brasil quem iniciou com maior domínio de bola.
Durante os 45 minutos regulamentares e os três de acréscimos, as equipes criaram poucas oportunidades reais de gol. Ao todo, foram quatro finalizações perigosas: três do Gaúcho e uma do Xavante, todas de fora da áres.
O time de Passo Fundo teve seus lances mais agudos aos 15, 31 e 46 minutos. A melhor chance do Gaúcho veio com Fogaça, pouco depois dos 30 minutos de jogo, em um chute que assustou a defesa adversária.
Logo em seguida, aos 32 minutos, o Brasil de Pelotas armou um contra-ataque rápido. Johann finalizou com força e acertou o travessão da meta defendida por Lucas Alves, no que foi o lance mais perigoso da primeira etapa.
Substituições na etapa complementar
Com a perspectiva de uma decisão por pênaltis, os técnicos Fabiano Daitx, do Gaúcho, e Gilson Maciel, do Brasil de Pelotas, realizaram diversas substituições no segundo tempo em busca de um gol que pudesse definir a partida no tempo regulamentar.
Pelo alviverde, as primeiras alterações ocorreram aos 14 minutos da etapa final: William Mococa, que precisou ser substituído por lesão, deu lugar a Jonathan Lisboa, enquanto Fogaça saiu para a entrada de João Felipe. Mais tarde, aos 36 minutos, Lucas Serravalle e Kleberson entraram nas vagas de Germano e Tucão, respectivamente.
Do lado do Brasil, a primeira troca foi aos 15 minutos, com a saída de Johann para a entrada de Marcio Jonatan. Obina substituiu Thiago Henrique aos 30 minutos. Já na prorrogação, aos 47 minutos, Giovani foi substituído por Ghiven.
Apesar de todas as movimentações táticas e as tentativas de renovar o fôlego das equipes, as mudanças não foram suficientes. Ambos os times não conseguiram criar oportunidades claras para marcar o gol tão necessário para garantir a vaga à final.
Decisão nos pênaltis
O Brasil de Pelotas garantiu sua classificação na última cobrança de pênalti da partida. A decisão da vaga veio após uma intensa disputa.
Pelo Xavante, Wesley Santos, Silvano e Patrikão converteram, enquanto Márcio Jonatan e Ghiven erraram suas cobranças. Pelo Gaúcho, Luiz Fernando e Jonathan Lisboa marcaram, mas Lucas Serravalle e Camargo falharam. A última cobrança ficou a cargo de Dimitry, que também errou.
Antes de Dimitry realizar o chute decisivo, o jogador Patrikão, do Brasil, tentou desestabilizar o cobrador adversário e foi penalizado com um cartão amarelo.
Copa FGF — Jogo de volta da semifinal
Gaúcho
Lucas Alves, Camargo, Jean, Luiz Fernando, Dimitry, Renan Metz, Zanelatto, Germano, William Mococa, Fogaça e Tucão. Técnico: Fabiano Daitx.
Brasil
Tiepo, Yuri, Jô, Felipe Camargo, Thiago Henrique, Otávio, Silvano, Giovani, Patrikão, Wesley Santos e Johann. Técnico: Gilson Maciel.
- Arbitragem: Wagner Silveira Echevarria, auxiliado por Cassio Pires Dornelles, Mateus Oliverio Rocha e Mateus Wagner.
- Local: Arena Be8, em Passo Fundo.
