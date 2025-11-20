Gaúcho inicia semifinal da Copa FGF contra o Brasil de Pelotas

O Gaúcho está entre os quatro times melhores colocados da Copa FGF – Troféu Ruy Carlos Osterman. Após uma campanha consistente na primeira fase, a equipe garantiu classificação direta para as semifinais.
O adversário será o Brasil de Pelotas, que eliminou o Juventude nas quartas de final. A delegação alviverde embarcou na manhã de quarta-feira (19) para a Zona Sul, onde será disputado o primeiro jogo da semifinal.
O Gaúcho terminou a primeira fase em segundo lugar, com 14 pontos, enquanto o Brasil ficou em terceiro, com 13 pontos. No confronto direto entre as equipes, realizado no Estádio Bento Freitas em 17 de setembro, o placar terminou empatado em 0 a 0 na abertura da competição.
Expectativa do técnico
O técnico Fabiano Daitx afirmou que a equipe encara a semifinal como uma nova competição:
— A conquista garante um campeonato nacional no calendário e torna a temporada mais atrativa para o clube e para o torcedor.
Ele também destacou a importância da decisão em casa. O jogo da volta, no próximo domingo (23), acontece em Passo Fundo.
Por isso, o Gaúcho já iniciou a venda de ingressos para a partida do fim de semana e conta com o apoio da torcida. Os bilhetes estão disponíveis pelo aplicativo Corujas, no valor de R$ 15 o antecipado e R$ 30 no sábado e domingo.
Datas e regulamento
- Jogo de ida: quinta-feira (20), às 16h, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas
- Jogo de volta: domingo (23), às 15h, na Arena Be8, em Passo Fundo
- Em caso de empate em pontos e saldo de gols, a vaga será definida nos pênaltis
- Campeão garante vaga no Campeonato Brasileiro Série D de 2026
