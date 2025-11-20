Esportes

É hoje!
Notícia

Gaúcho inicia semifinal da Copa FGF contra o Brasil de Pelotas

Primeiro jogo será nesta quinta-feira (20), no Estádio Bento Freitas. Campeão garante vaga na Série D de 2026

Guilherme Canal

