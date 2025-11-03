Gaúcho depende de combinação de resultados para avançar direto às semifinais da Copa FGF

Periquito está na quarta colocação da Copinha, com 11 pontos. Heitor Araujo / E.C. Pelotas / Divulgação

Com a primeira fase da Copa FGF — Troféu Ruy Carlos Ostermann chegando ao fim, o Gaúcho ainda sonha com uma vaga direta nas semifinais. O Periquito está na quarta colocação, com 11 pontos, e depende de uma combinação de resultados para terminar entre os dois primeiros colocados, que avançam sem disputar as quartas de final.

Antes da última rodada da primeira fase da Copa FGF, o Pelotas lidera a tabela com 13 pontos, seguido de perto pelo Brasil de Pelotas, que soma 12. Na terceira colocação está o Esportivo, que também soma 11 pontos, mas leva vantagem no saldo de gols: tem 11, contra nove do Gaúcho, que ocupa a quarta posição.

O cenário da última rodada

O confronto direto entre Esportivo e Brasil de Pelotas é o principal fator que pode beneficiar o Gaúcho. Como apenas dois times avançam diretamente às semifinais, o time de Alviverde precisa:

Vencer seu jogo contra o Juventude (chegaria a 14 pontos);

Torcer por um empate entre Esportivo e Brasil-Pel (Xavante iria a 13, Alviazul a 12);

Existe, ainda, outra combinação pouco improvável: torcer por uma vitória do Esportivo, desde que ultrapasse o Pelotas no saldo de gols (caso o Pelotas tropece para o lanterna São Gabriel).