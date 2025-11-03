Esportes

Veja as possibilidades
Notícia

Gaúcho depende de combinação de resultados para avançar direto às semifinais da Copa FGF

Última rodada da primeira fase acontece no domingo; Alviverde enfrenta o Juventude na Arena Be8

Caroline Dolina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS