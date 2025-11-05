Gaúcho aposta em jogador que estava no rival para reforçar elenco na Copa FGF

Denis já vestiu as cores do São Luiz. Rico Marchetti / Divulgação

O Gaúcho segue se reforçando para a fase decisiva da Copa FGF — Troféu Ruy Carlos Ostermann. Nesta terça-feira (4), o clube anunciou a contratação do meio-campista Denis Germano, de 26 anos, que disputou a Divisão de Acesso nesta temporada pelo rival Passo Fundo.

Natural de São Paulo, Denis iniciou sua trajetória nas categorias de base do Primavera, antes de se transferir para o sub-20 do Santo André. No futebol profissional, acumula passagens por clubes tradicionais do interior gaúcho, como Brasil de Pelotas, Guarany de Bagé e São Luiz de Ijuí.

— Feliz em me integrar a esse grupo que tem feito grandes coisas nesse campeonato, espero contribuir no processo para conquistarmos o objetivo final que é o título — disse o jogador em sua chegada ao Alviverde.