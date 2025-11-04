Do interior do RS à política no Grêmio: quem é a primeira mulher na mesa diretiva do Conselho Deliberativo do clube

Renata foi empossada conselheira da Mesa Diretiva em outubro. Arquivo Pessoal

Natural de Campinas do Sul, Renata Zorzetto entrou para a história do Grêmio ao se tornar a primeira mulher a integrar a Mesa Diretiva do Conselho Deliberativo do clube. Embora outras mulheres já tenham ocupado cadeiras como conselheiras, nenhuma havia participado da Mesa em quase um século.

Neste ano, Renata foi convidada pelo presidente Philippe Jardim e pelo vice Marcio Floriano para assumir a função de Secretária da Mesa, ao lado de Leandro Vidal.

Quem é Renata Zorzetto

A trajetória de Renata dentro do clube é marcada por envolvimento progressivo e paixão. Aos 35 anos, ela é biomédica, com Mestrado em Bioexperimentação pela UPF e Doutorado em Biociências pela UFCSPA.

O amor pelo Grêmio surgiu na infância, influenciado por uma família inteiramente gremista. Desde então, ela vestiu a camisa e buscou formas de contribuir com o clube.

— Minha paixão pelo Grêmio vem desde criança. O amor pelo clube me foi passado pelos meus pais e irmãos. Desde então, visto a camisa e sempre acompanho o Grêmio — conta Renata, que já atuou como cônsul adjunta do Consulado Feminino de Passo Fundo (2019–2021), Assessora Adjunta na Ouvidoria do Grêmio (2020–2022) e integra o Movimento Grêmio +Democrático desde 2020.

Leandro Vidal, Phillippe Jardim, Márcio Floriano Júnior e Renata Zorzetto. Amanda Ferronato / Grêmio/Divulgação

Do envolvimento à liderança

Seu interesse em ingressar no conselho nasceu da vontade de melhorar a experiência do torcedor, especialmente os do interior, que muitas vezes enfrentam dificuldades para acessar informações e comparecer aos jogos. Com esse propósito, ela se envolveu cada vez mais na política interna do clube, até ser eleita conselheira em outubro, com mandato até 2031.

Renata reconhece que o ambiente do futebol ainda é predominantemente masculino, o que torna sua conquista ainda mais significativa. Apesar dos desafios, ela destaca o respeito e apoio que tem recebido, e acredita que competência e seriedade são os pilares que sustentam qualquer atuação, independentemente do gênero.

— É desafiador, mas também gratificante. Venho sendo recebida com respeito e apoio por todos. Acredito que, quando o trabalho é feito com competência e seriedade, o gênero deixa de ser um obstáculo — disse.

Prioridades na Mesa Diretiva

Na Mesa Diretiva, suas prioridades incluem fortalecer o papel do Conselho Deliberativo, promovendo mais transparência, diálogo e participação efetiva dos conselheiros nas decisões estratégicas. Ela também quer aproximar o conselho da torcida, com atenção especial àqueles que vivem fora dos grandes centros, e valorizar o trabalho coletivo como ferramenta de construção institucional.

Renata vê sua presença como um marco histórico e um sinal de avanço na representatividade feminina dentro do clube. Ela espera que sua atuação inspire outras mulheres a ocuparem espaços de decisão e contribuírem com suas visões e experiências. Para ela, a diversidade enriquece o debate e fortalece as decisões.

— Espero que minha presença incentive outras mulheres a participarem mais ativamente da vida política e institucional do Grêmio. Contribuir com a instituição, que tem uma história riquíssima, exige muita responsabilidade, mas é gratificante — destacou Renata.

Hoje, o Conselho Deliberativo do Grêmio conta com 17 mulheres: 13 eleitas em 2025, três em 2022 e uma conselheira jubilada. Renata faz questão de lembrar outras pioneiras que abriram caminhos importantes.