Com Golden Set, Be8/UPF conquista pentacampeonato estadual de vôlei feminino 

Com a vitória nos três sets obrigatórios, o título foi decidido no Golden Set. Guilherme Canal / Agencia RBS

A Be8/UPF é pentacampeã gaúcha de vôlei feminino. A equipe de Passo Fundo confirmou o título no fim da tarde deste sábado (29), após vencer a AVV, em Venâncio Aires, e superar o Golden Set que definiu o Estadual. A partida teve início às 16h e terminou por volta das 18h no ginásio da Coopeva.

O time passo-fundense entrou em quadra pressionado pela derrota por 3 sets a 1 no primeiro jogo da final, em Passo Fundo. Para seguir vivo no confronto, precisava vencer o duelo deste sábado por qualquer placar e forçar o set extra. A resposta veio com desempenho sólido e controle emocional nas horas decisivas.

A Be8/UPF venceu os três sets da partida principal. No terceiro set — o mais tenso do confronto — a equipe começou atrás no placar e chegou a ver a AVV abrir vantagem. A virada ocorreu a partir do 18º ponto, momento em que o time de Passo Fundo ajustou o sistema defensivo e ganhou consistência no ataque.

Com a vitória nos três sets obrigatórios, o título foi decidido no Golden Set, em 25 a 21. A Be8/UPF manteve o ritmo, apostou em volume de jogo e dominou a parcial decisiva, garantindo o pentacampeonato estadual e confirmando a hegemonia no voleibol feminino do Rio Grande do Sul.

Após a partida, durante a transmissão, a jogadora Alessandra ressaltou o desgaste acumulado pela equipe ao longo da temporada.

— Foi um ano muito desgastante, sem férias e com treinamentos intensos, mas nosso emocional e o trabalho em equipe fizeram a diferença hoje — afirmou a jogadora.

O preparo para a final envolveu não apenas ajustes táticos: