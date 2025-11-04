Centroavante é o novo reforço do Gaúcho para a reta final da Copa FGF

Tucão já vestiu as cores do Marcílio Dias. Bruno Golembiewski / Marcílio Dias, Divulgação

O Gaúcho segue firme na busca pelo título da Copa FGF — Troféu Ruy Carlos Ostermann e anunciou nesta terça-feira (4) mais um reforço para a reta decisiva da competição. Trata-se do centroavante Emerson Tucão, de 23 anos, que chega ao clube com a missão de fortalecer o setor ofensivo comandado por Fabiano Daitx.

Revelado nas categorias de base do Avaí, o atacante acumula passagens por Marcílio Dias, Concórdia, Farense (Portugal), Dibba Al Fujairah (Emirados Árabes) e La Luz (Argentina).