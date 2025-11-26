Be8/UPF quer Golden Set em busca do pentacampeonato estadual de vôlei

A final do Campeonato Estadual de Vôlei Feminino será disputada no fim de semana no ginásio da Coopeva, em Venâncio Aires, e a equipe Be8/UPF, de Passo Fundo, busca o quinto título na competição.
Para isso, precisa vencer a AVV e levar a decisão para o Golden Set — um set extra que define as campeãs gaúchas de 2025.
No primeiro jogo, realizado no ginásio do IE, em Passo Fundo, no sábado (22), a equipe de Venâncio Aires venceu por 3 a 1 e saiu em vantagem.
Na avaliação do técnico da Be8/UPF, Gilberto Bellaver, a atuação da equipe foi "muito abaixo" do que estavam acostumados. Ainda assim, a disputa do fim de semana deve servir como oportunidade para recuperar o placar.
— Agora é um novo jogo e, ganhando quatro sets, ficaremos com o título. Precisamos entrar bem, principalmente no saque e passe — disse ele.
A levantadora Rafa destacou o esforço da equipe:
— Eu mesma estou jogando lesionada, mas agora não vamos diminuir o ritmo. Sabemos onde devemos melhorar neste jogo para vencer o duelo e trazer mais esse título para Passo Fundo.
No campeonato estadual, a equipe da Be8/UPF venceu todos os jogos na primeira fase e perdeu apenas dois sets. Além disso, eliminou a Juventus de Teutônia na semifinal, um dos times mais fortes da competição.
Ao longo do ano, a equipe também disputou a Superliga Nacional C e os Jogos Nacionais Universitários, ficando entre as quatro melhores.