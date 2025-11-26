Esportes

De Passo Fundo
Be8/UPF quer Golden Set em busca do pentacampeonato estadual de vôlei

Decisão do Campeonato Estadual de Voleibol Feminino será no ginásio da Coopeva, em Venâncio Aires. Be8/UPF precisa vencer a AVV para levar disputa ao set extra

Guilherme Canal

