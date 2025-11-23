Esportes

Em busca do penta
Notícia

Be8/UPF perde para a AVV no primeiro jogo da final do estadual de vôlei 

Equipe de Passo Fundo foi superada por 3 sets a 1 e agora busca vitória fora de casa para levar decisão ao Golden Set

GZH Passo Fundo

