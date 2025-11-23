Be8/UPF perde para a AVV no primeiro jogo da final do estadual de vôlei 

A equipe Be8/UPF foi derrotada no primeiro jogo da final do Estadual de Voleibol Feminino . Jogando em casa, o time de Passo Fundo perdeu para a Associação Vôlei Venâncio (AVV) por 3 sets a 1 neste sábado (22), no Ginásio do Instituto Educacional (IE).
Esta é a terceira final estadual consecutiva para a Be8/UPF, que busca o pentacampeonato da competição. A partida de ida, realizada em Passo Fundo, contou com casa cheia.
Com entrada franca, a torcida compareceu em peso para apoiar a equipe passo-fundense, lotando o ginásio. Contudo, a presença maciça dos torcedores não foi suficiente para deter as adversárias.
Agora, a equipe de Passo Fundo precisa de uma vitória no confronto de volta para levar a decisão ao Golden Set. A partida final ocorrerá no próximo sábado (29), em Venâncio Aires.
