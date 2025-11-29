Be8/UPF busca reação para virar a série e levantar o quinto troféu estadual neste sábado

Equipe de Passo Fundo perdeu o jogo de ida por 3 sets a 1. Eugenio Siqueira / Be8/UPF, Divulgação

Chegou a hora da decisão no Campeonato Estadual de Voleibol Feminino. Neste sábado (29), às 16h, a Be8/UPF entra em quadra com uma missão nada simples: vencer duas vezes a AVV, de Venâncio Aires, para conquistar o quinto título da competição.

Na primeira partida da final, disputada em Passo Fundo, as visitantes levaram a melhor e venceram por 3 sets a 1, abrindo vantagem na série. Agora, para levantar a taça, o time passo-fundense precisa ganhar o jogo de volta, no Ginásio da Coopeva.

A vitória, por qualquer diferença de sets, leva a decisão para o chamado Golden Set — um set extra, no formato tiebreak, que definirá quem fica com o título estadual.

A Be8/UPF busca manter sua tradição vencedora: já conquistou o Estadual em 2015, 2016, 2023 e 2024, e agora sonha com o pentacampeonato. A AVV, por sua vez, ainda não tem títulos estaduais na categoria adulta e tenta conquistar o título inédito em sua história.

Onde assistir