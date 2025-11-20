Atleta do Gaúcho denuncia injúria racial por parte de torcedor do Brasil de Pelotas

Luiz Fernando ouviu ofensas após a partida no Bento Freitas. Luiz Medeiros / Gaúcho,Divulgação

O capitão do Gaúcho, de Passo Fundo, Luiz Fernando, registrou um boletim de ocorrência após sofrer injúria racial no Estádio Bento Freitas. Segundo o zagueiro, o caso aconteceu após o empate em 1 a 1 contra o Brasil de Pelotas nesta quinta-feira (20), Dia da Consciência Negra, quando um torcedor do time xavante teria proferido falas racistas ao zagueiro.

Conforme a assessoria de imprensa do Gaúcho, Luiz Fernando foi alvo das ofensas enquanto se dirigia ao túnel de acesso aos vestiários. Nesta hora, segundo o atleta, um torcedor do Brasil de Pelotas gritou "seu negão de merda, seu lixo". Essas ofensas estão descritas no BO que Zero Hora teve acesso. O atleta registrou o caso na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Pelotas.

Cerca de três horas depois do fato, o Brasil de Pelotas informou que identificou o torcedor. Os dois clubes emitiram notas. A FGF se manifestou nas redes sociais.

Nota de repúdio do Gaúcho

O Sport Clube Gaúcho vem a público manifestar seu mais firme e absoluto repúdio ao episódio de injúria racial cometido contra o nosso zagueiro Luiz Fernando, que ocorreu no Estádio Bento Freitas, após o jogo de ida da semifinal da Copa FGF. Ressaltamos que qualquer ato de racismo é inadmissível em qualquer dia, mas sua ocorrência justamente no Dia da Consciência Negra torna o fato ainda mais grave, simbólico e doloroso.

Após o jogo, o atleta realizou um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Pelotas. O Gaúcho reafirma seu compromisso permanente com a promoção do respeito, da igualdade e da dignidade humana. Racismo é crime e deve ser enfrentado com seriedade e firmeza. Prestamos total solidariedade ao atleta atingido e reforçamos que não toleraremos qualquer forma de preconceito.

Nota do Brasil de Pelotas

O Grêmio Esportivo Brasil manifesta seu mais firme repúdio a todo e qualquer ato discriminatório ocorrido no Estádio Bento Freitas, independentemente de sua natureza ou circunstância. Informamos que o clube tomou conhecimento do fato e já está trabalhando, junto às autoridades competentes, para esclarecer o que ocorreu e adotar todas as medidas cabíveis.

Fundado por homens negros e pioneiro ao colocar o primeiro atleta negro em campo na Liga Pelotense de Futebol, o Brasil carrega em sua história a luta por igualdade e dignidade. Por isso, reforçamos que atitudes como essa jamais serão toleradas dentro da nossa casa.

O Brasil reafirma seu compromisso permanente com a promoção do respeito, da inclusão e da dignidade humana. Racismo, injúria racial e qualquer manifestação discriminatória são crimes e serão sempre tratados com a seriedade que exigem.