Esportes

Em vitória de 5 a 2
Notícia

Atleta de Tapera é campeão pela seleção sub-20 em torneio da Conmebol na Venezuela 

Felipe Ritter estreou na equipe na última semana, como capitão. No domingo, a seleção levou o título derrotando os venezuelanos por 5 a 2

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS