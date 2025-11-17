Atleta de Tapera é campeão pela seleção sub-20 em torneio da Conmebol na Venezuela 

Jogo que consagrou o título aconteceu no domingo (16). Felipe Ritter / Arquivo Pessoal

O atleta Felipe Ritter, do município de Tapera, no norte gaúcho, foi campeão pela seleção brasileira sub-20 na Liga Evolução Futsal. A competição é organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), e aconteceu entre 12 e 16 de novembro na Venezuela.

No domingo (16), a equipe sub-20 derrotou os venezuelanos por 5 a 2. A estreia de Felipe com a camisa do canarinho foi na quarta-feira (12), quando foi capitão da equipe e deu três assistências.

— Ainda não caiu a ficha. Estou me acostumando com esse sentimento de vestir essa camisa, mas estou muito feliz por tudo que vem acontecendo — contou Felipe.

Convocado em outubro

A convocação aconteceu no mês passado. Felipe estava em casa quando recebeu uma mensagem do coordenador da Seleção Brasileira de Futsal, Mauro Sandri.

— Uma experiência inesquecível, sentimento de muita felicidade. Foi quando pude contar a notícia pra minha família e ver a felicidade deles também — conta.

Além de fixo, Ritter também atua como ala. O atleta chegou à ACBF em 2022 e foi promovido à equipe profissional nesta temporada. Ele também tem passagens pelo Arsenal (Não-Me-Toque), Sercesa (Carazinho) e Guarany (Espumoso).

No torneio, as equipes se enfrentaram no esquema todos contra todos. Como foi campeão, o Brasil vai encarar o vencedor da zona sul, a Argentina, para decidir o campeão sul-americano.