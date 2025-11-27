Após oito anos, Adilson Stankiewicz deixa presidência do Ypiranga; eleição será na próxima terça-feira

Adelcio Luiz Mores (primeiro à esquerda) deverá ser o novo presidente do Canarinho. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

Após oito anos, Adilson Stankiewicz deixará a presidência do Ypiranga. A sucessão será definida na Assembleia Geral Ordinária, marcada para terça-feira (2), quando ocorrerá a eleição e a posse da nova diretoria para o biênio 2026–2027.

Conforme apurado, a eleição será por chapa única, encabeçada por Adelcio Luiz Mores, atual diretor de futebol do clube, que será candidato à presidência. Adilson Stankiewicz passará a ocupar o cargo de vice-presidente. A composição da chapa inclui ainda José Antônio Scussel, hoje vice-presidente, como primeiro tesoureiro, e Glauber Fernando Bergonsi, como segundo tesoureiro.

A sessão ocorrerá no Camarote Pelé 1040, em primeira chamada às 18h, com presença mínima de dois terços dos conselheiros, e em segunda chamada às 18h30min, com qualquer número de presentes. Após a eleição e posse do presidente e vice-presidente, será feita a nomeação e posse da nova diretoria.

Oito anos de gestão