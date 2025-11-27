Esportes

Mudança
Notícia

Após oito anos, Adilson Stankiewicz deixa presidência do Ypiranga; eleição será na próxima terça-feira

Pleito com chapa única definirá novo presidente do Canarinho para o biênio 2026–2027

Caroline Dolina

