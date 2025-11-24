Após jogo adiado por temporal, saiba quando Atlântico e Jaraguá se enfrentam pela semifinal da LNF

A chuva começou por volta das 16h40min, cerca de 20 minutos antes do embate decisivo entre gaúchos e catarinenses. Carolina Dolina / Agencia RBS

A partida de volta da semifinal da Liga Nacional de Futsal (LNF), entre Atlântico e Jaraguá, foi transferida para o próximo domingo (30). O jogo acontecerá às 17h30min, no Ginásio Caldeirão do Galo em Erechim.

O confronto estava marcado para este domingo (23), na cidade do norte gaúcho. Mas cerca de 20 minutos antes do embate decisivo entre gaúchos e catarinenses, o temporal e a chuva de granizo que caíram em Erechim impossibilitaram a realização da partida.

A chuva começou por volta das 16h40min e os torcedores, que já lotavam o Caldeirão do Galo, precisaram se abrigar debaixo de um espaço coberto. Água entrou no ginásio e as arquibancadas se transformaram em cachoeiras (veja no vídeo abaixo).

Já os atletas, que estavam no fim do período de aquecimento, precisaram evacuar a quadra devido às pedras que caiam do telhado, já danificado pelo granizo. Conforme levantamento da Defesa Civil divulgado na tarde desta segunda-feira, mais de 32 mil pessoas foram afetadas pelo temporal na cidade.

Ao sair do ginásio, os torcedores encontraram gelo acumulado nas calçadas e carros destruídos pelo granizo. A prefeitura de Erechim decretou situação de emergência.

A situação do Atlântico

Com o revés por 3 a 1 na ida, o time gaúcho terá de vencer no domingo para forçar a prorrogação e manter o sonho de chegar à decisão da LNF. O Galo tenta chegar a sua terceira final em quatro anos, enquanto o time de Santa Catarina busca a segunda de forma consecutiva.

O Galo eliminou o Cascavel nas quartas de final, com direito a vitória de virada no jogo de volta, em Erechim. Já os catarinenses venceram o rival Joinville duas vezes por 4 a 1.

Em 2025, o Atlântico já conquistou a Supercopa Gramado, assim como a Copa do Brasil. No melhor dos cenários, o time pode terminar o ano com quatro conquistas.

