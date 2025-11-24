Esportes

Nova data
Notícia

Após jogo adiado por temporal, saiba quando Atlântico e Jaraguá se enfrentam pela semifinal da LNF

Confronto, que seria disputado neste domingo (23), foi remarcado depois que granizo danificou o Caldeirão do Galo. Chuva transformou arquibancadas em cachoeiras 

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS