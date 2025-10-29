Ypiranga renova com defensor e chega a cinco reforços para a próxima temporada

Igor Silva chegou ao Canarinho em agosto e disputou quatro jogos. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga anunciou nesta terça (28) a renovação de contrato com o volante e zagueiro Igor Silva, que seguirá vestindo a camisa auriverde na temporada 2026. O jogador, de 29 anos, chegou ao Canarinho em agosto e rapidamente conquistou espaço no elenco comandado por Raul Cabral.

O defensor, que acumula passagens por clubes como União Frederiquense, Brasil de Pelotas, Hercílio Luz e Guarany de Bagé, é o quinto nome confirmado pelo Ypiranga para a temporada de 2026. Antes dele, o clube já havia anunciado os zagueiros Walce, Willian Gomes e Reinaldo Dutra, além do lateral-direito Cleiton.