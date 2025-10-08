Ypiranga define quem será o técnico para a temporada 2026

Cabral comandou o Ypiranga em cinco jogos nesta temporada. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga encaminhou a renovação de contrato com o técnico Raul Cabral, que seguirá à frente da equipe na temporada 2026. A decisão encerra semanas de expectativa sobre o futuro do treinador, cujo vínculo anterior iria até o dia 31 de outubro.

Cabral, que assumiu o comando do Canarinho no fim de julho durante a reta final da Série C, teve um desempenho modesto em números — foram cinco jogos, com três derrotas, um empate e uma vitória, resultando em um aproveitamento de 26%.

No entanto, a diretoria avaliou positivamente o trabalho do treinador, destacando sua capacidade de mobilização do grupo e o desempenho tático da equipe, mesmo diante dos resultados adversos.

Com a definição do comando técnico, o Ypiranga volta suas atenções para o planejamento da próxima temporada, buscando reforços e estabilidade para disputar o Gauchão, a Copa do Brasil e a Série C do Brasileirão.