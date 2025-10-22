Ypiranga confirma permanência de Raul Cabral para a próxima temporada

Raul Cabral comandou o Ypiranga em cinco jogos nesta temporada. Matheus Weschenfelder / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga anunciou nesta quarta-feira (22) a renovação de contrato com o técnico Raul Cabral, que seguirá no comando da equipe para a temporada de 2026. O novo vínculo se estende até o término da Série C do Campeonato Brasileiro.

Cabral assumiu o Canarinho no final de julho, durante a reta final da Série C. Em cinco jogos, obteve uma vitória, um empate e três derrotas, com aproveitamento de 26%. Apesar dos números modestos, a diretoria avaliou positivamente o trabalho do treinador, destacando sua capacidade de mobilizar o grupo e o comprometimento tático da equipe.

Além de Raul, o auxiliar técnico André também teve seu vínculo renovado. Com a manutenção da comissão técnica, o clube já projeta a pré-temporada, prevista para começar na primeira semana de dezembro.