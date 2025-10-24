Ypiranga anuncia retorno de zagueiro e inicia montagem do elenco para 2026

Defensor atuou em 68 partidas pelo Canarinho entre 2019 e 2021. Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga anunciou nesta quinta-feira (23), o retorno do zagueiro Reinaldo Dutra, marcando o início da montagem do elenco para a temporada 2026. Aos 36 anos, o defensor volta ao clube de Erechim após quatro temporadas atuando no futebol da Arábia Saudita, onde defendeu equipes como Al-Arabi, Al-Safa e Al-Akhdoud.

Dutra vestiu a camisa verde e amarela entre 2019 e 2021, período em que se destacou pela versatilidade. Inicialmente contratado como volante, foi improvisado na zaga e acabou se consolidando na posição, chegando a ser capitão da equipe. Ao todo, disputou 68 partidas e marcou 10 gols.

Outros nomes

Além do retorno de Reinaldo Dutra, o Ypiranga já confirmou a renovação de contrato com cinco jogadores que estavam nesta temporada. Permanecem no elenco o goleiro Zé Carlos, o zagueiro William Gomes, o meia Lucas Ramos, o volante Gabriel Terra e o atacante Gabryel Martins.

Cinco jovens que subiram das categorias de base também terão sequência na equipe principal: Arthur Pigatto, Dudu, Eduardo Grechi, João Branco e Fogaça.

Jogadores como o meia Marlone, o centroavante Maxuel e o atacante Válber Júnior têm vínculo com o time de Erechim até o término do Gauchão, mas poderão deixar o clube antes do término do contrato.