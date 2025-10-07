Volante encerra ciclo no Ypiranga após cinco anos

Clayton disputou 121 jogos com a camisa verde e amarela. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga vive uma fase de reformulação para a próxima temporada, e uma das saídas mais significativas é a do volante Clayton. Após cinco anos, o jogador de 36 anos se despede do Colosso da Lagoa como um dos nomes mais representativos da era recente do Canarinho.

Durante sua passagem por Erechim, Clayton acumulou 121 partidas com a camisa verde e amarela. Nesta temporada, no entanto, perdeu espaçou e foi pouco utilizado. O volante atuou em apenas nove jogos, dos 31 disputados.

Em uma publicação nas redes sociais, Clayton agradeceu ao Ypiranga pela oportunidade e apoio ao longo dos anos.

"Quero agradecer ao Ypiranga pela oportunidade, ao presidente Adilson, aos diretores, comissões técnicas, companheiros de trabalho, staff e entre tantos outros que por aqui estiveram. Quero agradecer também à cidade de Erechim por acolher tão bem minha família. Temos um carinho enorme pelo clube, pela cidade e pelas pessoas que conhecemos ao longo desses anos. Estarei sempre na torcida", escreveu Clayton no Instagram.

Quinta saída