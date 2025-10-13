Esportes

Obituário
Notícia

Passo Fundo se despede de Bole, árbitro e defensor do esporte local

Carlos Alberto Felisberto dos Santos, o Bole, faleceu neste domingo, em decorrência de uma diverticulite

Caroline Dolina

Repórter

