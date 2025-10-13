Passo Fundo se despede de Bole, árbitro e defensor do esporte local

Bole foi candidato a vereador de Passo Fundo em 2012. Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Divulgação

O esporte de Passo Fundo perdeu neste domingo (12) uma de suas figuras mais queridas. Faleceu, aos 54 anos, Carlos Alberto Felisberto dos Santos, o Bole, como era carinhosamente conhecido na cidade. Ele enfrentava complicações de saúde causadas por uma diverticulite.

Antes de assumir a função de delegado da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) em jogos de Gaúcho e Passo Fundo, Bole já era presença constante nos bastidores do futebol local. Por muitos anos, trabalhou de forma voluntária nos clubes da cidade, contribuindo com dedicação e paixão pelo esporte.

Sua trajetória também inclui anos de atuação como árbitro em competições amadoras, sendo peça fundamental para o crescimento e organização do futebol na região. Nos estádios, era reconhecido pelo profissionalismo e pela postura ética.

Além da forte ligação com o esporte, Bole também teve participação ativa na vida pública de Passo Fundo. Em 2012, foi candidato a vereador e, embora não tenha sido eleito, sempre esteve envolvido nas ações da comunidade.