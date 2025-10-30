Nos pênaltis, Gaúcho vence Inter-SM e é campeão da Série A2 do Gauchão sub-20

O Gaúcho é campeão da Série A2 do Campeonato Gaúcho sub-20. O título foi conquistado na noite desta quarta-feira (29), após uma emocionante decisão por pênaltis contra o Inter-SM, no Estádio Presidente Vargas.
No jogo de ida, disputado no último domingo (26), o Periquito havia vencido por 1 a 0, com gol do zagueiro Torres. Nesta quarta, o Inter-SM precisava vencer por dois gols de diferença para garantir o título no tempo normal, ou por um gol para levar a decisão às penalidades.
E foi exatamente o que aconteceu. O Alvirrubro venceu por 1 a 0, com gol de Inácio, na etapa complementar. Com o placar agregado igualado, a decisão foi para os pênaltis.
Penalidades
Nas cobranças, o Gaúcho levou a melhor e garantiu a vitória por 3 a 2, após seis chutes para cada lado. Com o resultado, o Alviverde celebrou o acesso à elite estadual da categoria com o título em mãos.