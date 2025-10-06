Na estreia em uma competição profissional, 1992 empata com o Nova Prata

Equipes se enfrentaram no Campo do Glória. Cleiton Debona / 1992, Divulgação

O Clube 1992 disputou neste domingo (5) sua primeira partida em uma competição profissional. Na estreia na Terceira Divisão Gaúcha, a equipe de Carazinho empatou em 0 a 0 com o Nova Prata, no Campo do Glória.

O placar zerado, no entanto, não representou o que foi a estreia da equipe carazinhense. O 1922 criou as melhores oportunidades da partida e, ainda, desperdiçou uma cobrança de pênalti com Samuel logo nos primeiros minutos.

Após o jogo, o presidente e também técnico, Adriano Strack, avaliou a estreia.

— Foi uma estreia muito boa, um ótimo público para a primeira participação do profissional. Fomos melhor em campo, acabamos desperdiçando um pênalti e outras chances claras de gol. O time está se encaixando. Para o clube foi a realização de um sonho, e estamos conscientes que é a primeira vez numa competição deste porte, mas que vamos fazer de tudo para subir — disse.

O próximo compromisso da equipe será fora de casa, contra o Guarani de Venâncio Aires. A partida será no domingo (12), às 15h, no Estádio Edmundo Feix.

Classificação do Grupo A