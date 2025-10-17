Na Arena Be8, Gaúcho encara o Pelotas valendo a liderança da Copa FGF

Periquito encerra a preparação para o confronto no sábado (18). Reprodução, Instagram SC Gaúcho

O Gaúcho tem um compromisso importante neste domingo (19), na Arena Be8. Às 15h, o Alviverde enfrenta o Pelotas pela sexta rodada da Copa FGF — Troféu Ruy Carlos Ostermann, em um duelo que pode encaminhar os rumos da equipe na competição.

Em quatro jogos disputados, o Gaúcho somou sete pontos e está na terceira colocação, dois atrás do Pelotas, que lidera com um jogo a menos. Uma vitória em casa colocaria o Periquito na ponta da tabela e o deixaria muito próximo da classificação direta para as semifinais.

O vice-líder é o Brasil de Pelotas, com oito pontos. O Xavante, no entanto, volta a campo somente no próximo sábado (25), quando enfrenta o Inter-B, no Estádio Bento Freitas.

— Sabemos da qualidade do Pelotas, mas confiamos no nosso grupo. Jogar em casa, com o apoio da nossa torcida, faz toda a diferença. Estamos preparados para buscar essa liderança — enfatizou o técnico Fabiano Daitx.

Serviço