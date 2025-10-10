Inter enfrenta o Gaúcho em jogo-treino neste sábado

Último jogo do Alviverde foi na quarta-feira (8), contra o Inter-B. Luiz Carlos Medeiros / SC Gaúcho, Divulgação

O Gaúcho terá um teste de peso neste sábado (11), quando enfrenta a equipe principal do Inter em jogo-treino marcado para as 10h30min, no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. A atividade foi organizada pelo Colorado, que busca manter o ritmo competitivo do elenco durante a pausa do Campeonato Brasileiro, em razão da data Fifa.

A equipe de Fabiano Daitx pretende aproveitar o duelo para ajustar detalhes e ganhar entrosamento visando à reta final da Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. O time volta a campo somente no outro domingo (19), quando enfrenta o Pelotas, na Arena Be8.

O jogo-treino não terá presença de público e será realizado com portões fechados.