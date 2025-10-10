Esportes

Na Capital
Notícia

Inter enfrenta o Gaúcho em jogo-treino neste sábado

Atividade ocorre durante a pausa do Brasileirão e serve como preparação para o Alviverde antes da retomada da Copa FGF

Caroline Dolina

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS