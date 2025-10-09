Homem morre após sofrer parada cardiorrespiratória durante jogo de futebol amador

Wilmar foi sepultado na manhã desta quinta-feira (9), em Cruz Alta. Arquivo Pessoal

Uma tragédia abalou a comunidade de Frederico Westphalen nesta terça-feira (7). Um homem veio a óbito após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma partida de futebol 7, realizada no campo do Tapetão Society. Ele foi identificado como Wilmar Júnior Araújo de Mello, de 37 anos.

Segundo relatos de amigos que estavam no local, Wilmar passou mal logo no início do jogo e foi socorrido pelos colegas até a chegada da equipe de resgate. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado imediatamente e realizou manobras de reanimação por mais de uma hora, mas o homem não resistiu e veio a óbito no Hospital Divina Providência.