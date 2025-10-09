Esportes

Em Frederico Westphalen
Homem morre após sofrer parada cardiorrespiratória durante jogo de futebol amador

Wilmar Júnior Araújo de Mello, de 37 anos, chegou a ser reanimado, mas veio a óbito no Hospital Divina Providência

Caroline Dolina

Repórter

