Homem morre após sofrer mal súbito durante partida de futsal em Tapejara

Um homem morreu após sofrer um mal súbito durante uma partida de futsal na noite desta terça-feira (28), em Tapejara, no norte do Estado. Ele foi identificado como João Vitor dos Santos, de 44 anos.

O incidente ocorreu por volta das 20h, no ginásio do salão paroquial da cidade. Segundo informações dos bombeiros voluntários, João Vitor caiu em quadra de forma inesperada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado rapidamente e, ao chegarem ao local, os socorristas encontraram o homem já em parada cardiorrespiratória.

Ele foi reanimado ainda no ginásio e levado ao Hospital Santo Antônio, onde sofreu uma nova parada cardiorrespiratória e acabou falecendo.