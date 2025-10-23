Gaúcho visita o Esportivo para tentar se manter no topo da Copa FGF

Alviverde venceu o Pelotas na última rodada. Luiz Carlos Medeiros / SC Gaúcho, Divulgação

O Gaúcho encara o Esportivo neste sábado (25), às 18h, no Estádio Montanha dos Vinhedos, pela penúltima rodada da fase classificatória da Copa FGF — Troféu Ruy Carlos Ostermann. A partida é fundamental para as pretensões da equipe comandada por Fabiano Daitx.

Com um jogo a mais que os demais concorrentes, o Periquito lidera a competição com dez pontos em cinco partidas. Se vencer o Esportivo, que tem sete pontos em quatro jogos, o Gaúcho atrasa o time da Serra da disputa por uma das duas primeiras colocações, que garantem vaga direta nas semifinais.

Além de Gaúcho e Esportivo, Pelotas e Brasil de Pelotas também estão firmes na briga pelo G-2. O Áureo-Cerúleo, que perdeu para o Gaúcho na rodada passada, ocupa a vice-liderança com nove pontos em quatro jogos, enquanto o Xavante aparece logo atrás, com oito pontos. No entanto, as equipes se enfrentam em confronto direito no clássico Bra-Pel, marcado para o próximo final de semana.

A última partida do Gaúcho na primeira fase será no dia 9 de novembro, quando enfrenta o Juventude. A partida será às 15h, na Arena Be8.