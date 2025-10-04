Gaúcho perde para o Aimoré e deixa escapar a liderança da Copa FGF

Gaúcho se manteve na vice-liderança. Marcy Dutra / Aimoré

O Gaúcho não conseguiu manter a boa sequência na Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. O Periquito perdeu para o Aimoré no Estádio Cristo Rei, em jogo realizado na tarde deste sábado (4).

A partida em São Leopoldo terminou em 2 a 0 para os mandantes. Mesmo com um jogador a mais desde os 22 minutos do primeiro tempo — após expulsão duvidosa do jogador Ariel, do Aimoré — o time de Passo Fundo não conseguiu criar.

No início do segundo tempo, com apenas 1 minuto de jogo, Matheus Rodrigues abriu o placar para o Índio Capilé. E quase no fim da partida, aos 43 minutos da etapa complementar, Araújo ampliou o placar para o mandante.

Logo depois do segundo gol, o jogador Jardel do Gaúcho acabou expulso.

Após uma goleada histórica na última rodada, a expectativa era de que a equipe comandada por Fabiano Daitx trouxesse os três pontos para casa e subisse para a liderança da competição. Com a derrota, o time de Passo Fundo continua na vice-liderança da competição, com quatro pontos.

Na próxima quarta-feira (8), o alviverde recebe o Internacional às 15h, na Arena Be8.

