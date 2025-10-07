Gaúcho encara o Inter em busca de afirmação na Copa FGF

Elenco finalizou a preparação para o confronto nesta terça-feira (7). Reprodução, Instagram SC Gaúcho

O Gaúcho terá nesta quarta-feira (8), um confronto para se recuperar na Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. Às 15h, o time enfrenta o Inter-B, na Arena Be8.

O duelo é importante para as pretensões do Alviverde, que busca uma vaga entre os dois primeiros que avançam direto às semifinais. Na última rodada, o clube perdeu para o Aimoré e caiu uma posição na tabela de classificação. No momento está em terceiro, com quatro pontos.

O Inter-B, por outro lado, entrou em campo somente uma vez em três rodadas, mas também quer buscar a reabilitação. Isso porque Colorado foi goleado para o Pelotas e está em oitavo, sem pontuar.

Serviço