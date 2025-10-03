Gaúcho busca liderança da Copa FGF contra o Aimoré

Elenco finalizou a preparação na manhã desta sexta-feira (3) Luiz Carlos Medeiros / SC Gaúcho, Divulgação

Depois de uma goleada histórica na última rodada, o Gaúcho chega embalado para buscar mais três pontos na Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. Neste sábado (4), o Periquito enfrenta o Aimoré, às 15h30min, no Estádio Cristo Rei.

A equipe comandada por Fabiano Daitx ocupa a vice-liderança da competição, com quatro pontos. O Índio Capilé, por outro lado, está na sexta colocação e chega pressionado após ter conquistado somente um ponto.

Primeiras colocações

Apesar da dificuldade do confronto, a expectativa é de que o Gaúcho siga com uma postura equilibrada para se manter entre as primeiras colocações.

— Foi uma semana muito produtiva de trabalho. Conseguimos ajustar as coisas que a gente vinha devendo nesse processo de evolução e conseguiu recuperar os jogadores que precisavam — frisou o zagueiro e capitão Luiz Fernando e completou:

— Agora vamos fortes para que possamos fazer uma excelente partida contra o Aimoré e conseguir a vitória para nos mantermos firmes dentro da competição.

Em caso de vitória, o Alviverde pode assumir o topo da tabela. O Pelotas, líder da competição com seis pontos, folga nesta rodada e volta ao campo somente no próximo domingo (12), quando encara o Esportivo.

Onde assistir?