Gaúcho anuncia retorno de atacante para a Copa FGF

O Gaúcho segue se reforçando para a disputa da Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. O Periquito anunciou nesta quinta-feira (9) a contratação do atacante Lucas Fogaça, de 19 anos.
O jogador, que vestiu as cores do Alviverde na temporada passada, chega ao clube por empréstimo do Ypiranga até o término da competição estadual.
— Muito contente de ter novamente a oportunidade de vestir a camisa do Gaúcho. É uma honra voltar ao clube. Vou buscar dar o meu melhor e ajudar o elenco a conquistar o objetivo dentro da Copa FGF — disse Fogaça em sua chegada.
O atacante poderá fazer a sua estreia pelo Gaúcho no próximo domingo (19), às 15h, quando o time enfrenta o Pelotas, na Arena Be8.