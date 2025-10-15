Fundador, técnico e jogador: quem é o homem que comanda o 1992 dentro e fora de campo

Strack fez sua reestreia profissional contra o Nova Prata. Cleiton Debona / 1992, Divulgação

O 1992 fez sua estreia no futebol profissional com um detalhe raro: o fundador, presidente e técnico também entrou em campo como jogador. Adriano Strack, que não atuava oficialmente desde 2017, voltou aos gramados no jogo contra o Nova Prata.

Fundado em 2019 por Strack, a equipe de Carazinho contra com uma estrutura reduzida e orçamento limitado. Sem condições de contratar uma comissão técnica completa, ele assumiu todas as funções administrativas e esportivas.

Leia Mais Quem é o 1992, clube que se prepara para disputar uma competição profissional pela primeira vez

— Assumi esse desafio primeiramente por questões financeiras. O clube é pequeno e nós não conseguiríamos participar se tivessemos que contratar todo um staff — disse Adriano, que encara a multifuncionalidade como motivação:

— Gosto de ter várias funções. Gosto deste desafio.

Natural de Carazinho, Adriano Strack iniciou sua trajetória nas categorias de base do Grêmio. Como profissional, atuou por clubes como Chapecoense, Três Passos e Atlético de Carazinho, além de acumular experiências internacionais por Travnik e FK Novi Pazar.

Leia Mais Na estreia em uma competição profissional, 1992 empata com o Nova Prata

Foco no acesso

O dirigente, que participou de todas as etapas do projeto, tem como principal meta levar o clube à Divisão de Acesso em 2026. Apesar disso, Strack reconhece que o avanço depende de etapas.

— O clube está crescendo muito, e aos poucos algumas coisas que antes eram impossíveis, agora começaram a se concretizam. É um processo, mas vamos buscar os nossos objetivos dentro da competição — frisou.