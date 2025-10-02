Estreia histórica: Clube 1992 disputa neste domingo o seu primeiro jogo profissional 

Campo do Glória será o palco da estreia do 1992. Adriano Strack / 1992, Divulgação

Neste domingo (5), Carazinho será palco de um momento histórico: o Clube 1992 fará sua estreia em uma competição profissional. Às 15h, a equipe enfrenta o Nova Prata, no primeiro compromisso pela Terceira Divisão Gaúcha, no Campo do Glória.

Fundado há cinco anos com o intuito de formar e revelar atletas, o clube carrega em seu nome a homenagem ao ano de nascimento de seu idealizador, Adriano Strack, que também atua como técnico e presidente da equipe.

Embora seja um time recém-criado, o Clube 1992 chega ao cenário profissional com metas ousadas.

— São cinco anos lutando e investindo na cidade de Carazinho. Para nós, esse momento é a realização de um sonho. Estamos prestes a fazer história e participar de uma competição profissional. O clube é novo, mas a projeção é grande. Queremos fazer um bom campeonato e ser contemplado com a subida à Divisão de Acesso — destacou Adriano.

A equipe que entrará em campo neste domingo é formada majoritariamente por jogadores jovens, muitos deles com menos de 20 anos. Essa aposta na juventude é parte da filosofia do clube, que busca desenvolver atletas com potencial para crescer dentro e fora das quatro linhas.

Fórmula

A Terceirona terá a participação de nove clubes e o 1992 está no Grupo A, ao lado de Apafut, Guarani de Venâncio Aires, Nova Prata e Novo Horizonte, de São Leopoldo. Na primeira fase as equipes se enfrentarão dentro das chaves, em turno e returno. Os dois melhores avançam e decidem uma vaga na Divisão de Acesso de 2026.

Elenco do 1992