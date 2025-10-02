Esportes

Do sonho à realidade
Notícia

Estreia histórica: Clube 1992 disputa neste domingo o seu primeiro jogo profissional 

Primeiro compromisso da equipe de Carazinho será contra o Nova Prata, pela Terceirona Gaúcha

Caroline Dolina

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS