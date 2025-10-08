Esportes

Na Arena Be8
Notícia

Em jogo de poucas oportunidades, Gaúcho vence o Inter na Copa FGF

Alviverde superou o Colorado por 1 a 0 nesta quarta-feira e assumiu, momentaneamente, a liderança da competição

Caroline Dolina

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS