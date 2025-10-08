Em jogo de poucas oportunidades, Gaúcho vence o Inter na Copa FGF

O Gaúcho conquistou uma vitória importante na Copa FGF — Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann nesta quarta-feira (8). Em um duelo de poucas oportunidades, o Periquito superou o Inter-B por 1 a 0, na Arena Be8.
Com o resultado, o Alviverde chega aos sete pontos e assume a liderança momentaneamente. Isso porque Pelotas, com seis, e Brasil-Pel, com cinco, tem jogos a menos. O Colorado segue na última colocação, sem pontuar.
Agora o Gaúcho terá 10 dias de folga até o próximo compromisso na competição. O Periquito volta a campo somente no domingo (19), às 15h, quando enfrenta o Pelotas, na Arena Be8. Já o Inter-B recebe o Juventude na quarta-feira (15), na Morada dos Quero-Queros.
Como foi o jogo
A primeira etapa foi marcada por poucas emoções. O Gaúcho tentou explorar jogadas pelas laterais nos minutos iniciais, mas sem sucesso. O Inter, com uma equipe alternativa formada por jovens da base, mostrou solidez defensiva e dificultou a saída de bola dos donos da casa, que não conseguiram criar chances claras.
Depois do intervalo, o Periquito encontrou dificuldades trocar passes, mas abriu o placar após uma jogada pela esquerda. Dimitry recebeu um cruzamento na entrada da área e arriscou um chute certeiro, sem chances de defesa, para abrir o placar na Arena Be8: 1 a 0.
Na sequência, o Colorado tentou reagir e buscar a igualdade, mas não levou perigo para o goleiro Lucas Alves. A defesa Alviverde estava atenta e evitou as chegadas dos visitantes para confirmar a vitória e a liderança da Copa FGF.