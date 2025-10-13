Em final dramática, Passo Fundo conquista o Gauchão sub-17 Série A2 

O Passo Fundo sagrou-se campeão do Gauchão sub-17 Série A2 em uma final dramática. No último sábado (11), o Tricolor venceu o Santa Cruz por 4 a 2 nos pênaltis, após derrota de 2 a 1 no tempo normal, e conquistou o título da categoria.
O confronto começou com o Santa Cruz surpreendendo e abrindo o placar ainda no primeiro tempo, com um gol de falta de Vitinho. Na segunda etapa, João Andreatta ampliou de cabeça, deixando o Passo Fundo em situação delicada.
O resultado dava o título para o time alvinegro no tempo normal, mas o Tricolor reagiu em seguida. Aos 26 minutos, Vini fez jogada individual pela direita, passou pela marcação, invadiu a pequena área e tocou na saída do goleiro para diminuir: 2 a 1. Com o placar agregado empatado em 3 a 3, a decisão foi para os pênaltis.
Foi então que brilhou a estrela do goleiro Yaponã, que defendeu duas cobranças decisivas. Coube a Thairon converter o último pênalti e garantir o placar de 4 a 2 nas penalidades, selando o título do Passo Fundo.
Além do troféu, o Tricolor garantiu o acesso à elite do futebol gaúcho sub-17, a Série A1 de 2026.