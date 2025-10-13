Esportes

Campeão
Notícia

Em final dramática, Passo Fundo conquista o Gauchão sub-17 Série A2 

Tricolor venceu o Santa Cruz nos pênaltis no último sábado, no Estádio Vermelhão da Serra

Caroline Dolina

Repórter

